-Concretamente estamos asistiendo a una revolución en el mercado de créditos hipotecarios en la Argentina. En los últimos 15 años los bancos no podían prestar a largo plazo porque no había unidad para denominar los préstamos. Ahora con el ajuste por UVA ya estamos en el orden de 1.500 millones de créditos por mes y no me extrañaría que lleguemos a fin de año a unos 5.000 millones mensuales en créditos hipotecarios. Eso permitirá que muchísimos inquilinos puedan transformarse en propietarios.