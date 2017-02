4. Termotanque y heladera: el termostato debe estar regulado entre 40 y 45 grados centígrados. En el caso de la heladera, revisar que los burletes no estén defectuosos. No hay que colocar la comida caliente de forma inmediata, primero hay que dejarla enfriar a temperatura ambiente para que el motor no tenga un gran gasto energético. El artefacto tiene que estar lejos al menos a unos 15 centímetros de paredes y otros muebles.