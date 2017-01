7. Desde el 1 de abril, un deudor moroso que adhiera al Régimen Permanente de Facilidades de Pagos no sólo el cargo de la deuda consolidada se eleva en un 72%, en lugar de 10%; no tendrá el descuento de 15% por pago al contado y se reduce plazo para la regularización a seis cuotas; las tasas de interés serán más altas; no habrá condonaciones ni liberaciones; se podrá exigir garantías para los casos de montos relevantes; y afectará la nota en el Sistema de Perfil de Riesgo (SIPER).