Lo cuestionable es que la reducción solo sería para sueldos bajos, ya que habría un tope para el cálculo del beneficio y sería para salarios cercanos a los 15.000 pesos y no sobre todos los salarios. Pero es algo que está en estudio. En el diálogo con Infobae del lunes Dujovne hizo hincapié en que "la reducción de las cargas sociales que realizó Domingo Cavallo, la llamada flexibilización laboral, no provoco un crecimiento en los niveles de empleo ni generó una reducción del empleo informal, pero significó una reducción de los costos para las empresas. En este caso no queremos repetir esa experiencia, aseguró Dujovne.