Si el presidente Mauricio Macri extiende sus vacaciones en Villa La Angostura hasta el 9 de enero, según está previsto, habría una semana en que Dujovne no podrá firmar ningún tipo de resolución administrativa porque no estaría habilitada su firma por no haber podido jurar como nuevo ministro. Una desprolijidad en el traspaso que se podría evitar si el mandatario adelanta su regreso.