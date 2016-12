Es feriado en los Estados Unidos, pero el ejecutivo de una firma de Wall Street que maneja inversiones de empresarios extranjeros en el país no tardó en mandar un informe a sus clientes sobre el estado de la situación. "Vemos este resultado como un triunfo de Peña. Si bien Caputo es conocido en los mercados, no es una decisión positiva", analizó. Y agregó, muy crítico: "Dujovne no tiene la experiencia para llevar el déficit fiscal a la meta de un 4,2% del PBI".