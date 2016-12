La entonces CEO de General Motors para Argentina, Uruguay y Paraguay no dudó y aceptó un desafío que duró 342 días. El martes pasado se enteró por medio del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, que había sido desplazada y que debía presentar su renuncia al directorio de la empresa.

Luego de su salida, se ha mantenido sin contactos con los medios, pero Infobae pudo saber que dentro de General Motors no cayo bien su despido del Gobierno, sobre todo en los Estados Unidos. "Acá adentro de la empresa no gustó cómo se fue de Aerolíneas Argentinas. Isela está considerada una de la mejores CEO que pasó por la Argentina y su currículum lo demuestra. Por el momento tal vez podría ir a otro país, eso no lo descartaría, pero no creo que vuelva acá", dijo una fuente de la empresa consultada por Infobae.