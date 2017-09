Su condición nunca le impidió realizar sus sueños y este joven modelo lo tiene bien en claro, e intenta promulgar el mensaje de integración y participación social a cada una de las personas en el mundo que sufren de sordera. Con tan solo 28 años de edad, no solo fue el ganador de uno de los concursos más populares de modelaje sino que también decidió participar del "Dancing with the Stars", durante el año pasado, del cual también fue nombrado ganador junto a la bailarina profesional Peta Murgatroyd.