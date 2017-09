El 80% del total mundial de casos de discapacidad visual se puede evitar. Sólo en Argentina se estima que alrededor de 1 millón de personas la padecen y, al menos la mitad aún no tiene diagnóstico ni tratamiento adecuado. Cuando un medico afirma que "ya no hay nada más que hacer", algunas instituciones no se dan por vencidas y, en caso de existir un mínimo de porcentaje de vista, se encargan de desarrollar y maximizar esta capacidad aún presente.