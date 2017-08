El especialista lleva una estadística respecto de los resultados del tratamiento, cuya medida en definitiva es la satisfacción del paciente: "El 93 por ciento de las personas que opero nunca más usa un par de anteojos. Hay un pequeño porcentaje que los usa para algunas tareas particulares, pero no depende de los anteojos. Lo que se busca es que la persona pueda realizar todas sus actividades cotidianas sin ellos: leer el diario en el desayuno, afeitarse o maquillarse, ver el tablero del auto al manejar y no tener que depender de ningún objeto cuando va al supermercado o al restaurante. Esa misma persona al llegar a su casa después de un día de trabajo se sienta a leer un libro, y probablemente se ayude con un anteojo si está cansado, pero no necesita de los anteojos para ninguna de sus otras actividades diarias, ni para llenar un formulario si va al aeropuerto".