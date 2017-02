Para la elección de un buen par de anteojos de sol se deben considerar la existencia del sello protección UV 100% y que cuando más grande su tamaño, mejor. Además, los anteojos más oscuros no necesariamente brindan mayor protección. Entre los tipos de lentes de color muchas veces mejoran las condiciones de visión pero no bloquean los rayos UV; los polarizados reducen el destello, pero no los rayos ultravioletas.