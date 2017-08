Pensaba que en algún momento, los brazos que tenían sus padres, sus hermanos, también los iba a tener. "Si los demás tenían brazos, pues a mí me iban a salir brazos -imaginaba-. Si me crecía el pelo, si me hacía una herida y me salía piel, pues me iban a salir los brazos". No fueron días felices, pero sí necesarios. Allí forjó su espíritu de lucha. Aceptó utilizar las prótesis para asistir al colegio, aunque avisara "tengo mejor letra con los pies". Los estudios universitarios los comenzó sin sus brazos postizos, lo que significó una decisión de fortaleza anímica. "El primer día que fui a la Universidad fue un shock de emociones. Hubo que superar el reto del qué dirán, romper la etiqueta de que los pies no se suben a la mesa, pero gracias a los amigos, al buen humor y a una actitud positiva lo logré", celebró en una nota publicada en La Vanguardia.