Enseñen a sus hijos que hay gente que tiene un aspecto diferente. Enséñenles fotos de personas que no son como ellos. Y explíquenles que no está bien quedarse mirando a personas con una apariencia distinta, que no está bien señalar. Enséñenles que mi hijo, en su interior, es igual que ellos. A él le encantan los camiones, y Minecraft, y cavar en la tierra. No le gusta nada el brócoli. Y, sobre todo, no le gusta que la gente le mire o le señale por parecer diferente. No es necesario que nadie se lo señale, es algo con lo que vive cada día.