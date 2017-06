Se explica indirectamente lo que sucedió en el campo del Lloreda hace más de tres años, pero no aparecen testigos del suceso ni se ha contactado con ningún miembro del equipo rival. Tampoco con el agresor, que hoy está en libertad a la espera de un juicio. Aún no ha pedido perdón: "Lo importante es lo que pasó y no quién lo hizo", reflexiona Raúl.