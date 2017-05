"En el Colegio de la Inmaculada Concepción iba a ser abanderada, pero comenzaron las cirugías. Cuando volví, el abanderado ya era otro. Pero al obtener el mejor promedio de la escuela primaria, me otorgaron una beca del Rotary Club de José León Suárez. Eso me puso muy feliz, porque con ella, no solo iba a cursar la secundaria en un colegio privado, sino que me permitía viajar en un micro", afirmó Silvia al relatar una de las etapas más complicadas según su experiencia personal.