"No a la discriminación, sí a la posibilidad de salir adelante, todos juntos y en comunidad", agregó la vicepresidenta antes de recordar el accidente que le dejó la discapacidad motriz. "Hace 23 años yo era una mujer de 29 años, con una hija de dos, que se quedó sin caminar debido a un accidente de tránsito. En ese momento de cambio, lo que me enseñó la vida es que todo eso no me cambió quien realmente yo era. Seguí siendo Gabriela, aunque estaba en una silla de ruedas".