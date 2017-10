Si todo sale bien –como deseamos – habrá felicitaciones por doquier. Si algo no sale bien –Dios nos libre -, ¿quién debería honrar la decisión con el paso al costado? ¿Los que jugaron? Los jugadores no renuncian pues no se ponen en una lista per se. A ellos los convocan y acuden. Luego, si los llaman y solo en caso excepcionales como los de Carrascosa, Redondo, Riquelme y ahora Garay, desistirán. O sea los jugadores están eximidos ¿Y entonces quien? ¿El ideólogo o el que lo asumiera públicamente?