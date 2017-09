Como advierte, el plantel que lidera tiene una larga historia. Son actores de todas las sensaciones que el fútbol puede ofrecer. Muchos han llegado a la gloria y afortunadamente las vidas de sus próximas tres generaciones de descendientes estarán aseguradas bajo cualquier fideicomiso que asegure salud, educación y alimentos. Y otros van en procura de ello. Dirige usted súper estrellas millonarias y algunos otros "hambrientos" de futuro. Su éxito será hacerlos converger. Y no estaría mal que elija algún paradigma. Tome el ejemplo de Brasil. Cuando Tite llegó a la dirección técnica se habían jugado seis partidos en los que Dunga dirigió al equipo. Tite consiguió en 10 partidos 28 puntos. Quiere decir que si Brasil hubiese regalado esos primeros seis partidos y solo se contabilizaran los 10 de Tite, Brasil tendría 28 puntos y sería igualmente el líder en las posiciones. ¿Cuál fue su fórmula?, ¿echar a todos?.¿fusilarlos en pública ceremonia? No. Ante la presión de un sector de la prensa y del público, se apoyó en Neymar y fue reemplazando de a poco. Ejemplos: Marquinhos por Gil, Marcelo por Felipe Luiz, Casemiro por Lucas Lima. Y en la medida en que los resultados le fueron favorables y regresó la calma de a uno fueron volviendo los mismos a los que "querían matar", menos David Luiz. El tema era lograr el estado de distensión y hacer que Neymar esté feliz. Ellos no son felices porque ganan, ganan porque son felices. Lo que usted mismo dijo respecto de Messi: rodearlo, darle confortabilidad de competencia, dejarlo tranquilo para que corra menos y que el contacto con el balón sea para filtrar pases, dejar mano a mano a sus compañeros, hacer todas las genialidades que pueda hasta el gol. Y acceder a sus insinuaciones. Messi jamás le dirá una preferencia contundente, es su trabajo detectarlo. Y si usted sabe que Messi es gran amigo de Agüero y va a sacar a Icardi, haga entrar al Kun, no a Pastore. Y si le dicen que termine con "el club de amigos", podría usted responder que "el club de amigos es el generador de la mística, del involucramiento grupal, del compromiso de todos y que en toda actividad humanística lo mejor que puede pasar es alternar la vida y sus objetivos como miembro de un "club de amigos". No hubo campeón del Mundo de ningún deporte colectivo que en un punto de su desarrollo no le haya dado identidad a la amistad. Sus jugadores saben por que no llamó a Higuain y sí a Icardi. Y el marketing no marca goles…