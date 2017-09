"(Lemme) Me dijo por qué ponía a tal jugador si sabíamos que no podía jugar. Fue nuestro primer refuerzo ese jugador. Me dijo que había que tomar decisiones que no dañaran el prestigio conseguido por la institución. Yo le dije en buenos términos que iba a tener que encontrar a la persona que tomara esa decisión. Que la tomara él u otro, pero que yo no las tomaba más y ahí terminó", continuó el DT y fue más allá: "Tengo muy claro qué es lo que quiero para el resto de mi vida y hay cosas que no puedo soportar".