Sobre lo ocurrido, en tanto, Vargas reconoció que "fue un partido realmente raro, complicado. Los jugadores parecían dormidos, es un tema complejo y raro", reiteró y añadió: "El resultado da para la especulación, lo entiendo pero no sé qué pasó, no se puede explicar. No es normal, seguimos en shock. Lo que pasó es ilógico, no tiene explicación", finalizó.