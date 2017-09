Falco enumeró una serie de pericias que cree que deberían darle credibilidad a la versión de su defendido: "No tiene lesiones genitales, no tiene lesiones paragenitales, no tiene signos de defensa ni signos de haber atacado a su abusador. Cuando ella dice que se defendió. Cuando ella dice que por todos los medios trató de sacarse a Alexis de encima".