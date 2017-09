¿Y cuál sería el discurso de Sampaoli? "Bueno, estamos en la Boca como lo pidieron (o aceptamos) y tenemos que ganar. Brotará talento desde el césped, bajarán oportunidades desde las tribunas, les llegará tranquilidad desde el cielo y coraje desde el espacio…" . Mientras tanto el técnico jefe de la Selección Argentina volvió a viajar a Europa para "hablar con los jugadores". ¿ Qué cosas podría hablar después de dar a conocer la lista una semana antes de recibir a los mismos jugadores a quienes habrá de visitar? Suena innecesario y subestimatorio hacia los propios actores. Irse a Barcelona, París y Milán para encontrarse con dirigidos a quienes tendrá en Ezeiza apenas unos días después no resulta demasiado lógico. Invade el espacio de "humo". Insiste Sampaoli con mostrar sus actos antes que explicarlos y pareciera no advertir la emergencia que imponen las necesidades. Hoy lo ideal es solo lo posible. Y lo posible no transita el camino de audaces ensayos o designaciones alucinadas para los cuales

seguramente habrá tiempo una vez clasificados para Rusia.