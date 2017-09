"Un día se me escapó. Me desperté y no la veía. Empecé a buscarla con un palo en el aire acondicionado. Después me enteré que no pueden trepar las paredes pero yo le pegué al aire, cayó al piso y la serpiente no estaba. Rompí todo el departamento buscándola", rememoró el ex delantero de 54 años ante la risa de los demás invitados.