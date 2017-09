Al ser consultado sobre si Gareca podría ser acusado de "traidor" en caso de conseguir un buen resultado con la selección de Perú ante Argentina, Menotti no dudó: "Eso es para los imbéciles. Hay que ser muy tarado, porque Gareca tiene un compromiso con sus futbolistas, no con nuestra patria. No se está peleando la frontera. Es un idiota el que piense que Gareca hará que Perú pierda por ese motivo. Por ejemplo, Sampaoli, siendo argentino, nos dejó sin la Copa América 2015 y no lo acusan de traidor. Si Argentina pierde, será culpa nuestra, no de Ricardo, porque a estas alturas deberíamos estar clasificados. Cambiamos entrenador cada tres días".