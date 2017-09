"'Allá está el último puente' me dijo Cristian, mi kayaker. Era el número 20, después de pasarlo tenía la meta. Alrededor mío sólo se encontraba la embarcación con el capitán cubano que me alentaba, Hernán que me mostraba la bandera Argentina y Sharon, la fiscalizadora que me aplaudía. Ya quedaban pocos kilómetros para llegar. No había más puentes enormes que atravesar, solo el río al lado este de la Gran Manzana", narró Ola.