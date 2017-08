Llegadas las seis de la mañana y con el cielo aclarándose, Matías llevaba recorrido medio canal y estaba contento. Desde su ubicación ya se podía vislumbrar las luces del faro, que indicaba el punto de llegada. Pero las dificultadas volvieron a aparecer: “En ese momento, miro para abajo y a pocos metros de donde me encontraba visualizo dos tiburones. No podía creer lo que estaba pasando. Me acerqué al kayaker diciéndole lo que sucedía. No había de qué preocuparse, los tiburones estaban en su propia casa y el único extraño en ese momento era yo”.