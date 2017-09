"Lo que había" era, ni más ni menos, que el Fútbol para Todos. "Por supuesto no falta alguno que te diga que 'ahora vas a secuestrar los goles' y esas giladas. No le contesto a nadie. Para mí no hay mucho debate. Por supuesto hay bronca para el que se acostumbró a no pagarlo y ahora le piden que lo pague", comenta.