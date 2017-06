"A Juan no se le escapaba ningún detalle –escribió Berta–. Cuando me dirigía a reservar mi pasaje en el primer vuelo que encontrara disponible, se me acercó y me comentó al oído que Gelmino Giaccone, uno de mis mecánicos preferidos, era italiano y nunca había regresado a su Milán natal. Por su puesto que lo lleve conmigo". Hasta ese punto llegaba la manía del Chueco para mantener la armonía en todos los aspectos del grupo de trabajo.