"Los hermanos Farenga fueron educados de tal manera que todos fuimos prácticamente docentes y se estudiaba en serio, de lunes a sábados. No recuerdo hablar de fútbol durante la semana. No estaba la TV y la radio transmitía los partidos los domingos, pero el fútbol en mi vida de joven era lindo el domingo, después no. De esta manera, la rivalidad existía para mí hasta el domingo a la noche. Se ganó, se perdió con River, San Lorenzo o Independiente y era eso nomás. Igualmente recuerdo una época de clásicos, al brasileño Paulo Valentím, que a Amadeo Carrizo lo llenaba de goles y no le perdonaba una. Me acuerdo de esas cosas, pero después de eso no salía al balcón a joder al del frente. Mi padre nos enseñó a no cargar a nadie, a no embromar, y lo logró".