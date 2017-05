"Le dije que no lo aceptaba, que quería lo que le pertenece a mi hijo y nada más. Me dijeron que me callara, y ahí me di cuenta que había algo raro. Yo no vengo a negociar con la vida de mi hijo solo vengo a negociar lo que me pertenece. Ya nada le va a devolver la vida de mi hijo, dije. Al otro día me dieron otra oferta duplicada. Y me negué. Por eso iniciamos acciones legales", explica Manolo.