Además, Del Potro destacó que aunque no está feliz con la derrota, la sensación general que se lleva del torneo es buena, y le da impulso a su renovada carrera, afectada en los últimos años por una serie de lesiones. "Me voy con la tranquilidad de ver que mi juego está ahí, que me pude motivar de nuevo, se como está mi nivel tenis ahora y eso me da tranquilidad ", añadió la Torre y concluyó: "Llegar a semifinales acá fue una sorpresa para muchos porque no empecé el año jugando bien. Es una buena señal, y espero dar otras sorpresas en otros torneos".