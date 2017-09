No bien surgió como rumor, ya ahora admitido oficialmente por un dirigente de la AFA, se abrió un debate en torno a la conveniencia o no de jugar en La Boca. El entrenador campeón mundial en 1978, César Menotti, recordó que quería jugar "el Mundial en la Bombonera". "Me parece un estadio impresionante parea jugar, pero no quiere decir que sea la solución a los problemas", dijo el Flaco.