"La verdad que primero me costó tomar la decisión de entrar, se me había hinchado un ojo producto de la congestión que tenía. De a poco me fueron haciendo efecto los antibióticos", contó Del Potro, quien explicó por qué sacó adelante este partido: "Uno dijo que porque era de Boca, pero creo que saqué lo mejor de mí, la garra que siempre me caracteriza".