"Hay varios factores en juego. No cabe duda de que el jugador elige. Después, tiene que haber un acuerdo económico del valor de tu pase. Si yo lo dijera de manera muy técnica, en realidad lo que me están pagando es una indemnización como club, por una ruptura anticipada de un contrato. Si no te vende, tiene que ser muy inteligente para ir renovándote con anticipación. Pero ahí tenés otro contrapeso. ¿Y si el jugador cae en su pico deportivo? Hay todo un análisis que requiere de mucha casuística en la cabeza y de un pensamiento no tan rígido", explica Gonzalo Mayo, abogado del Club Atlético River Plate. Problemas de relacionamiento, cansancio, añoranza, desgaste, falta de resultados y conflictos, disparan un necesario cambio de aire para el jugador, aunque la principal variable no deja de ser la económica.