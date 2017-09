"Me sorprende que digan que se vio una mejoría en comparación a lo anterior. No cambió nada. El único que cambió el ritmo un ratito fue Messi. El único momento en que sentimos que el equipo pudo hacer un gol fue cuando él la agarró dos o tres veces. Después, no hubo nada. No nos engañemos", dijo el DT de Tigre en diálogo con "¿Cómo te va, Bendetto?" por Radio Uno.