Sin embargo, el argentino Jorge Sampaoli, aseguró que necesitaban ganar por la situación en la que se encontrban (zona de repechaje) y desestimó la suposición de los fanáticos al creer que hubo un "pacto de no agresión": "No sé, los últimos quince minutos creo que… nos estamos jugando cosas muy importantes(…) Tuvimos el control pero no la profundidad de otros partidos. Esa intención va a tener que mejorar de cara al futuro".