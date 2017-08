Si bien caracterizó el duelo ante los Charrúas como definitivo, el técnico sabe que un mal resultado no deja a la Selección totalmente fuera de la clasificación. "Es un partido determinante. Salir mal parado de Uruguay nos va a obligar a ganar los nueve puntos. Está en nosotros tener la paciencia y la sabiduría para saber que en este partido no se termina todo. Vamos a tener que afrontar cuatro finales que son las que nos pueden llevar al Mundial o no", reconoció.