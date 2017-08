En una entrevista con el canal ESPN, el púgil hablaba de su triunfo sobre el irlandés Conor McGregor a quien le quitó mérito a la hora de compararlo con el Chino. "Creo que no se me está dando el crédito por los golpes que conecté al cuerpo tal como pasó en la pelea ante Maidana. Maidana me peleó fuerte, conectó golpes fuertes, pero Maidana es una leyenda", advirtió sobre el santafesino.