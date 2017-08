Ninguna ley prohibe a los boxeadores a apostar en su favor. Pero en cambio, lo que pretendía hacer Mayweather no fue permitido por los organizadores y ese habría sido uno de los motivos del retraso de la velada. Es que el hombre de 40 años y conocido como Money (Dinero) no solamente quería apostar por sí, sino que pretendía romper todas las predicciones al establecer que acabaría con su oponente irlandés en el décimo round… por knock out técnico. Pero esa movida representaba demasiada especulación y atentaba contra cualquier norma de ética, le respondieron.