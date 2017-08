Sin embargo, no tuvieron en cuenta que las fuerzas de seguridad los perseguirían: "Seguimos y a los 2 segundos la policía dejó a nuestro compañero. No sé si habrá cobrado o qué… Nos empezaron a seguir a nosotros. Eran unos chantas esos policías, uno no hacía nada y le querían sacar plata".