El retorno de Tevez a Boca no es una idea descabellada. El nacido en Fuerte Apache no ha tenido un buen desempeño en el Shanghai Shenhua: ha disputado 13 partidos en lo que va del año y solo ha marcado dos goles. Su nivel no ha convencido a los hinchas de su equipo, que marcha en el puesto 11° de un torneo que tiene 16 clubes participantes, y lo han demostrado en las redes sociales con duros mensajes.