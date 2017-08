Año 63. Boca y Santos (el histórico e imbatible Santos de Pelé) por la final de la Libertadores. Recuerda Rattin, el no menos histórico centrojás –así se pronunciaba– de Boca:

–Le pregunté a Pedernera (DT de Boca junto con Deambrossi) si quería que me peleara con Pelé y le pegara un cachetazo, para que nos echaran a los dos… El Santos iba a perder más sin Pelé que Boca sin mí… Pero se enojó. No me gustan esas cosas, me dijo.

Y ganó el Santos 2 a 1…