La verdad que hoy ha sido un dia muy dificil para mi, un momento con el que no me esperaba por todo lo que se dijo, totalmente desilusionado porque tenia muchas ganas de defender esa camiseta que en su momento me crió, siento que me estaba poniendo como realmente yo quiero, pero no se dió… Lamentablemente me comunicaron que no voy a firmar , que el sueño con el que lo sentia real se acabo en este club.. Le agradezco por esta posibilidad a Humberto Grondona, a mis compañeros, a los utileros y medicos del plantel por tratarme de la mejor manera en estos dias.. me hubiese encantado firmar y poder aportar mi granito de arena para el club, de corazón les deseo un muy buen campeonato, y todos los exitos. De mi parte tengo que levantarme ante este tropiezo , que me deja un poco desconcertado, se me va a pasar y pondré mi cabeza a full para poder conseguir un club y lograr el sueño de mi vida que se que tarde o temprano lo voy a conseguir. Le quiero agradecer a toda la gente que me apoya con sus mensajes de aliento, a mi familia y sobre todo a mi novia que dia a dia me tranquiliza y me apoya para conseguir mi sueño. Un saludo para todos y nunca bajen los brazos! 💪🏼 Luifa

