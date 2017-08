El conjunto santiagueño viene de lograr el ascenso a la Primera B Nacional y para enfrentar a Racing el entrenador Arnaldo Sialle aún no dio a conocer el equipo que pondrá en cancha. El DT aún no decidió si Franco Ferrari jugará por el carril izquierdo o si lo hará Nelson Benítez mientras que además pelean por un lugar entre los once Rodrigo Castro y Ramiro Fergonzi.