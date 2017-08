Además, confirmó que se comunicó con D'Onofrio para pedirle que reviera su postura de disputar el choque por los 16avos de final de la Copa Argentina sí o sí el domingo, pero que el hombre de River no dio el brazo a torcer. "Me dijo que tienen la necesidad de jugar. Me explicó que River después no tiene fechas y quería cumplir con esta programada", cerró en diálogo con Radio Late.