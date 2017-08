"En el primer tiempo atacábamos para la popular de River y Gallardo siempre pateaba los córners. Pero en el segundo tiempo atacábamos para el lado de la popular de Estudiantes y, en el primer córner, me mira y me dice: 'Andá vos'. Yo tenía 20 años y pensé 'Bueno, me dejó patear'. Cuando llegué a la esquina, me escupían, me tiraban de todo…", contó entre risas el delantero.