Y si con lo que los gestos de Messi, si con la ausencia de la chispa de su fútbol que, se sabe, se enciende si hay sintonía, no fuese suficiente para ratificar que el Barça debe preocuparse por su estrella, el vice del club lanzó hoy una frase que intentó llevar calma a los catalanes pero que, sin embargo, provocó todo lo contrario: "La renovación de Messi es un tema que tenemos clarísimo. Me sorprendería mucho que no firmara su renovación", expresó.