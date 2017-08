"Lo recuerdo con mucho cariño. Lo conocí a los 7, 8 años cuando empezamos a correr en Karting, nos hicimos amigos y construimos una amistad. Se lo extraña muchísimo. Como piloto es el gran campeón que el automovilismo no tuvo, hubiera sido un referente, aunque me quedo con la persona. A esa carrera la borré un poco de mi cabeza. No me puedo acordar de esa victoria, no tengo nada positivo de ese día. La imagen que me queda es peleando los dos por la victoria, corrimos al límite", declaró La Rana, apodo con el que se lo conoce, en una entrevista realizada en el 2014, a tres años del fallecimiento de Falaschi.