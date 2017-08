Su extraordinario paso por el Murcia obligó al entrenador del Real Madrid a posar sus ojos en Facu. Como el Merengue es dueño de su pase, el cordobés se sumará al plantel capitalino con el deseo de pelear títulos internacionales. "Acá dejame ponerme el cassette y decir que todavía no es oficial, pero me pone muy contento que me tengan en cuenta. Me encantaría tener otra oportunidad para triunfar. Mi motivación está en volver y ayudar al equipo a conseguir cosas importantes, porque es una potencia mundial", reconoce con una sonrisa de satisfacción.