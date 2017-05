Los diálogos de Centurión y Tozzi

Tozzi: ¿Y si te paran?

Centurión: Te pedís una habitación en el 5° piso y fue. Nadie dice nada.

Tozzi: Sí, pero ¿cuánto sale?

Centurión: Olvidate, la hacemos siempre acá. Ni idea, yo tengo dólares acá. Vas a recepción, necesito una habitación.

Tozzi: Sí, ¿y?

Centurión: Me decís en cuál estás y me mando camuflado

Tozzi: Andá a dormir, nene

Centurión: ¿Qué onda?

Tozzi: ¿A qué hora juegan mañana? jajaja

Centurión: Te tiro la plata por la ventana

Tozzi: Jajaja, me hacés reír. Mirá si cae en otro lado

Centurión: No tonta, queda para la calle

Tozzi: Sale como 5 mil pesos

Centurión: Hay dólares y euros. Hacemos esa

Tozzi: ¿Qué onda?

Centurión: Acostado, re empastillado

Tozzi: ¿Qué tenés?

Centurión: Empastado mal. Está re pegando esto.

Tozzi: ¿No estás concentrado? ¿Qué onda?

Centurión: Por eso, para dormir. 500 miligramos, imaginate

Tozzi: ¿Pero por qué?

Centurión: Para dormir. Pero no duermo, me pega para otro lado. Estoy re drogado

Centurión: Estás al toque y esta pastilla me está pegando cada vez peor. Metele onda

Tozzi: Te vas a quedar dormido

Centurión: Si la hacés larga, sí. Alquilá una. Y me decís dónde estas y voy. Y dale que la pasta está a pleno

Tozzi: ¿Podés salir de ahí?

Centurión: De mi pieza me la juego por vos. Una vez que vos estás en la pieza. Allá voy. Me le dejás abierta.